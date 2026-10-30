Суд заочно приговорил гендиректора «Дождя» Марка Тена

По версии обвинения, с апреля 2024 г. по сентябрь 2026 г. Тен, находясь за пределами России, организовывал деятельность зарегистрированных в Нидерландах и Латвии компаний TVR Studios B.V. и SIA TV Rain (организация признана нежелательной на территории РФ) . Как утверждает прокуратура, он знал о признании этих организаций нежелательными в России.