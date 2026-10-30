Суд заочно приговорил гендиректора «Дождя» Марка Тена
Суд в Москве заочно приговорил генерального директора телеканала «Дождь»
Суд также запретил 35-летнему Тену в течение 10 лет руководить СМИ, заниматься журналистской деятельностью и администрировать сайты и каналы в интернете. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.
По версии обвинения, с апреля 2024 г. по сентябрь 2026 г. Тен, находясь за пределами России, организовывал деятельность зарегистрированных в Нидерландах и Латвии компаний TVR Studios B.V. и SIA TV Rain
В мае Мещанский суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко
В июле 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской и нидерландской структур «Дождя». В ведомстве заявляли, что организации распространяли недостоверную информацию о спецоперации и материалы запрещенных в России организаций.