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Главная / Общество /

Суд заочно приговорил гендиректора «Дождя» Марка Тена

Анна Виноградова
Ведомости
Ведомости

Суд в Москве заочно приговорил генерального директора телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ) Марка Тена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности нежелательной иностранной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы.

Суд также запретил 35-летнему Тену в течение 10 лет руководить СМИ, заниматься журналистской деятельностью и администрировать сайты и каналы в интернете. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в розыске.

По версии обвинения, с апреля 2024 г. по сентябрь 2026 г. Тен, находясь за пределами России, организовывал деятельность зарегистрированных в Нидерландах и Латвии компаний TVR Studios B.V. и SIA TV Rain (организация признана нежелательной на территории РФ). Как утверждает прокуратура, он знал о признании этих организаций нежелательными в России.

В мае Мещанский суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (считается в России иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении ложной информации о российской армии и нарушении обязанностей иноагента.

В июле 2023 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской и нидерландской структур «Дождя». В ведомстве заявляли, что организации распространяли недостоверную информацию о спецоперации и материалы запрещенных в России организаций.

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