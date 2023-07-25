Генпрокуратура признала нежелательным телеканал «Дождь»

После начала спецоперации телеканал переехал в Латвию, где в июне 2022 г. получил лицензию на вещание. Однако в декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала. Перед тем как лишить лицензии, телеканалу сделали два предупреждения. Первое касалось показа в эфире карты, на которой Крым входит в состав России. Второе телеканал получил после того, как журналист Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и заявил о помощи армии.