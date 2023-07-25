Генпрокуратура признала нежелательным телеканал «Дождь»
Телеканал «Дождь» (признан в РФ иноагентом) признали нежелательной организацией на территории России. Об этом говорится в сообщении телеканала.
«Дождь признали «нежелательной» организацией в России», – написал «Дождь» в своем Telegram-канале.
Генпрокуратура сообщила, что признала латвийский и нидерландский филиалы телеканала SIA TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательными в России. В ведомстве уточнили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, которая признана иноагентом в РФ, в них работают другие журналисты с российским гражданством, но также включенные в реестр иноагентов.
Синдеева организовала работу филиалов после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор «за систематические нарушения законов о СМИ и об информации» ограничили доступ к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь», говорится в сообщении ведомства. Финансируется телеканал нидерландским фондом Stichting 2 Oktober, который также признан иноагентом.
В Генпрокуратуре утверждают, что телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. «SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций («ФБК», «штабы Навального»), террористических организаций («Хизб ут-Тахрир»), иностранных агентов («Медуза», «Радио Свобода»)», – говорится в сообщении ведомства.
Филиалы «Дождя» распространяют недостоверные сведения о спецоперации и дискредитируют органы власти России, подчеркнули в ведомстве.
После начала спецоперации телеканал переехал в Латвию, где в июне 2022 г. получил лицензию на вещание. Однако в декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала. Перед тем как лишить лицензии, телеканалу сделали два предупреждения. Первое касалось показа в эфире карты, на которой Крым входит в состав России. Второе телеканал получил после того, как журналист Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и заявил о помощи армии.
22 декабря 2022 г. комиссия по СМИ в Нидерландах сообщила, что «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.