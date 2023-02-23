Главред «Дождя» опроверг информацию о смене собственника телеканала

Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав России. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен, вслед за ним телеканал покинуло несколько сотрудников.