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Главред «Дождя» опроверг информацию о смене собственника телеканала

Ведомости

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) опроверг информацию о смене собственника телеканала. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Всем привет, прочитал, что Дождь сменил собственника. Нет, это не так – Дождь не менял собственника, и даже подобных переговоров не было. Жаль, что многие ведутся на непонятные источники», – написал Дзядко.

О смене собственника «Дождя» ранее днем сообщил Telegram-канал O!News со ссылкой на источник. По их данным, новым владельцем стал нидерландский медиамагнат, основатель Independent Media Дерк Сауэр, который ранее помог «Дождю» получить лицензию на вещание в Нидерландах.

После того, как Дзядко опроверг информацию, издание утверждало, что Сауэр «привлек несколько источников финансирования под гарантии, которые он подтвердил фактом владения канала».

6 декабря 2022 г. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала.

Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав России. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен, вслед за ним телеканал покинуло несколько сотрудников.

22 декабря 2022 г. комиссия по СМИ в Нидерландах опубликовала сообщение, согласно которому «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных