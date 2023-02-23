Главред «Дождя» опроверг информацию о смене собственника телеканала
Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) опроверг информацию о смене собственника телеканала. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Всем привет, прочитал, что Дождь сменил собственника. Нет, это не так – Дождь не менял собственника, и даже подобных переговоров не было. Жаль, что многие ведутся на непонятные источники», – написал Дзядко.
О смене собственника «Дождя» ранее днем сообщил Telegram-канал O!News со ссылкой на источник. По их данным, новым владельцем стал нидерландский медиамагнат, основатель Independent Media Дерк Сауэр, который ранее помог «Дождю» получить лицензию на вещание в Нидерландах.
После того, как Дзядко опроверг информацию, издание утверждало, что Сауэр «привлек несколько источников финансирования под гарантии, которые он подтвердил фактом владения канала».
6 декабря 2022 г. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала.
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав России. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен, вслед за ним телеканал покинуло несколько сотрудников.
22 декабря 2022 г. комиссия по СМИ в Нидерландах опубликовала сообщение, согласно которому «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.