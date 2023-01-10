«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом говорится на сайте Комиссии по СМИ в Нидерландах. Сообщение было опубликовано 22 декабря.
«Комиссия по СМИ дает разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через программный канал под названием "Дождь"», — сказано в сообщении. Срок действия лицензии составляет пять лет.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Данное решение принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Телеканал должен был прекратить вещание 8 декабря. Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала.
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен. Впоследствии несколько сотрудников телеканала решили покинуть его.