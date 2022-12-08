Эстония также прекратила вещание телеканала «Дождь»
В Эстонии вслед за Латвией и Литвой прекращается вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом говорится на сайте эстонской компании Home3.
Отмечается, что телеканал прекратит работу в странах Балтии 8 декабря. В компании напомнили, что лицензию на вещание у «Дождя» ранее отозвал Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии.
По данным газеты Postimees, в Эстонии «Дождь» транслировали три компании: Telia, Elisa и Home 3. Накануне, 7 декабря, о приостановке вещания телеканала также сообщила Elisa. В компании отметили, что «Дождь» входил в расширенный пакет и являлся каналом по выбору, поэтому, добавили в Elisa, отзыв лицензии затронет небольшую часть пользователей.
Вчера о прекращении вещания «Дождя» на территории страны также сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ).
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию российского телеканала 6 декабря. Свою работу «Дождь» прекратил в республике 8 декабря. Председатель совета Иварс Аболиньш уточнил, что такое решение было принято из-за «угрозы национальной безопасности и общественного порядка» Латвии.
Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.
Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен.
Решение латвийских властей ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отзыв лицензии «демонстрирует ошибочность иллюзий», что «где-то лучше, чем дома». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для Запада не существует «хороших русски», а «скитальцы» и предатели в какой-то момент становятся за рубежом «ненужными».
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