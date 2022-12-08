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Эстония также прекратила вещание телеканала «Дождь»

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В Эстонии вслед за Латвией и Литвой прекращается вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом говорится на сайте эстонской компании Home3.

Отмечается, что телеканал прекратит работу в странах Балтии 8 декабря. В компании напомнили, что лицензию на вещание у «Дождя» ранее отозвал Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии.

По данным газеты Postimees, в Эстонии «Дождь» транслировали три компании: Telia, Elisa и Home 3. Накануне, 7 декабря, о приостановке вещания телеканала также сообщила Elisa. В компании отметили, что «Дождь» входил в расширенный пакет и являлся каналом по выбору, поэтому, добавили в Elisa, отзыв лицензии затронет небольшую часть пользователей.

Вчера о прекращении вещания «Дождя» на территории страны также сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ).

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию российского телеканала 6 декабря. Свою работу «Дождь» прекратил в республике 8 декабря. Председатель совета Иварс Аболиньш уточнил, что такое решение было принято из-за «угрозы национальной безопасности и общественного порядка» Латвии.

Лишение «Дождя» лицензии на вещание последовало за двумя предупреждениями. Первое нарушение было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал оштрафовали на 10 000 евро.

Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и выразил надежду, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен. 

Решение латвийских властей ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отзыв лицензии «демонстрирует ошибочность иллюзий», что «где-то лучше, чем дома». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для Запада не существует «хороших русски», а «скитальцы» и предатели в какой-то момент становятся за рубежом «ненужными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных