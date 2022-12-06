Лицензия на вещание телеканала «Дождь» в Латвии аннулирована
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в своем Twitter.
«В связи с угрозой национальной безопасности и общественного порядка NEPLP сегодня утром принял решение аннулировать разрешение на вещание телеканала “Дождь”», — говорится в заявлении.
Отмечается, что телеканал должен прекратить вещание 8 декабря. Аболиньш подчеркнул, что латвийские законы «должен соблюдать и уважать каждый».
2 декабря глава совета пригрозил «Дождю» отзывом лицензии после третьего нарушения. В тот же день начался процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников СМИ, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Ранее ведомство оштрафовало телеканал на 10 000 евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей».
В программе «Здесь и сейчас» 1 декабря он призвал зрителей рассказывать о проблемах в российской армии и выразил надежду, что с помощью освещения этих проблем удастся помочь военнослужащим «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен.
NEPLP выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь» 6 июня после того, как Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» на территории России 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ.
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