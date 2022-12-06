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Лицензия на вещание телеканала «Дождь» в Латвии аннулирована

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в своем Twitter. 

«В связи с угрозой национальной безопасности и общественного порядка NEPLP сегодня утром принял решение аннулировать разрешение на вещание телеканала “Дождь”», — говорится в заявлении. 

Отмечается, что телеканал должен прекратить вещание 8 декабря. Аболиньш подчеркнул, что латвийские законы «должен соблюдать и уважать каждый».

2 декабря глава совета пригрозил «Дождю» отзывом лицензии после третьего нарушения. В тот же день начался процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников СМИ, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Ранее ведомство оштрафовало телеканал на 10 000 евро за показ в эфире карты с Крымом в составе России. Второе предупреждение «Дождь» получил после того, как журналист телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей».

В программе «Здесь и сейчас» 1 декабря он призвал зрителей рассказывать о проблемах в российской армии и выразил надежду, что с помощью освещения этих проблем удастся помочь военнослужащим «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен.

NEPLP выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь» 6 июня после того, как Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» на территории России 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных