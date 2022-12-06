Лицензия на вещание телеканала «Дождь» в Латвии аннулирована

В программе «Здесь и сейчас» 1 декабря он призвал зрителей рассказывать о проблемах в российской армии и выразил надежду, что с помощью освещения этих проблем удастся помочь военнослужащим «с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этих слов Коростелев был уволен.