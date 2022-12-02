В Латвии началась процедура отзыва разрешения на пребывание сотрудников «Дождя»
В Латвии начался процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом), заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет ТАСС.
«Мне сообщили, что процесс начался», — сообщил Пабрикс. Чуть ранее он заявил, что «Дождь» должен уехать работать в Россию, а у его сотрудников следует аннулировать вид на жительство.
Ранее телеканал «Дождь» оштрафовали на сумму в 10 000 евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе России, и за то, что российскую армию назвали «наша армия». Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, который подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию «Дождя» в стране могут аннулировать. По его словам, это уже второе нарушение телеканала за последние месяцы.
Кроме этого, сегодня днем «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, следует из заявления руководителя информационной службы телеканала Екатерины Котрикадзе (признана Минюстом иноагентом). Она подчеркнула, что в результате этого высказывания зрители посчитали, что «Дождь» занимается отправкой снаряжения российской армии. Но, по ее словам, это не так.
6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь». Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» на территории России 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ.
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