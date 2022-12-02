В Латвии началась процедура отзыва разрешения на пребывание сотрудников «Дождя»

Ранее телеканал «Дождь» оштрафовали на сумму в 10 000 евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе России, и за то, что российскую армию назвали «наша армия». Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, который подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию «Дождя» в стране могут аннулировать. По его словам, это уже второе нарушение телеканала за последние месяцы.