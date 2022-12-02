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В Латвии началась процедура отзыва разрешения на пребывание сотрудников «Дождя»

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В Латвии начался процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом), заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет ТАСС.

«Мне сообщили, что процесс начался», — сообщил Пабрикс. Чуть ранее он заявил, что «Дождь» должен уехать работать в Россию, а у его сотрудников следует аннулировать вид на жительство.

Ранее телеканал «Дождь» оштрафовали на сумму в 10 000 евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе России, и за то, что российскую армию назвали «наша армия». Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, который подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию «Дождя» в стране могут аннулировать. По его словам, это уже второе нарушение телеканала за последние месяцы.

Кроме этого, сегодня днем «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, следует из заявления руководителя информационной службы телеканала Екатерины Котрикадзе (признана Минюстом иноагентом). Она подчеркнула, что в результате этого высказывания зрители посчитали, что «Дождь» занимается отправкой снаряжения российской армии. Но, по ее словам, это не так.

6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь». Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» на территории России 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных