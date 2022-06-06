Телеканал «Дождь» начнет вещать из Латвии

Сегодня также стало известно, что NEPLP запретил трансляцию в Латвии всех российских телеканалов. К моменту принятия этого решения разрешалась трансляция 80 телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и будет действовать до окончания военных действий на Украине и возвращения в ее состав Крыма. 22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония». Затем латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на пять лет и «Россия 24» на четыре года.