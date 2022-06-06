Телеканал «Дождь» начнет вещать из Латвии
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), сообщает LETA со ссылкой на председателя организации Ивара Аболиньша. Редакция канала пока никак не прокомментировала это решение.
Роскомнадзор заблокировал телеканал «Дождь» на территории России 1 марта. По данным Генпрокуратуры, он распространял «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта «Дождь» объявил о временном прекращении работы из-за закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ. Телеканал пытается оспорить решение Генпрокуратуры в суде.
Сегодня также стало известно, что NEPLP запретил трансляцию в Латвии всех российских телеканалов. К моменту принятия этого решения разрешалась трансляция 80 телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и будет действовать до окончания военных действий на Украине и возвращения в ее состав Крыма. 22 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики. На тот момент в стране уже прекратили трансляцию Первого балтийского канала, «РЕН ТВ Эстония» и «НТВ Мир Эстония». Затем латвийский регулятор запретил ретрансляцию телеканалов «Россия» на пять лет и «Россия 24» на четыре года.
В конце апреля административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир пяти российских развлекательных телеканалов — THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music. В суде пояснили, что совет неверно трактовал введенные против «Газпром-медиа» санкции. На каналы, являющиеся частью холдинга, ограничения не распространяются.