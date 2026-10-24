В МИД РФ считают ООН единственной безальтернативной площадкой для диалога

17 октября Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что ни один из семи кандидатов на пост генерального секретаря ООН не пользуется поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза ООН. Правом вето обладают Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. По словам двух источников, глава отдела торговли ООН Ребека Гринспан, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес Биркетт получили по два голоса «против». При этом Гринспан получила больше голосов «за».