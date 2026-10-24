В МИД РФ считают ООН единственной безальтернативной площадкой для диалога
Организация Объединенных Наций сохраняет статус безальтернативной площадки для диалога между странами, хотя и переживает системный кризис, а некоторые государства пытаются использовать ее для узкокорыстных целей. Об этом заявил в Telegram-канале директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов по случаю Дня Всемирной организации.
«В условиях множащихся глобальных вызовов она остается безальтернативной универсальной площадкой для диалога между странами, координации глобальных усилий по поддержанию мира, преодолению гуманитарных вызовов, защите прав человека, достижению целей устойчивого развития», – написал Логвинов.
Он отметил, что ООН переживает глубокий системный кризис: усиливаются политизация секретариата, бюрократизация принятия решений, нерациональные расходы бюджета, вмешательство во внутренние дела государств и продвижение неолиберальной повестки. Ряд стран стремится использовать организацию не для коллективных решений, а для продавливания узкокорыстных интересов.
Как отметил Логвинов, в работу ООН нужно вернуть дух коллегиальности, обеспечить соблюдение принципов Устава, адаптировать механизмы к современным полицентричным реалиям. Он также подчеркнул необходимость отказаться от закулисных договоренностей, усилить голос Глобального Юга и очистить секретариат от диктата Запада.
Свои надежды он связал с выборами нового генсекретаря ООН. С 21 апреля в ООН стартовали интерактивные диалоги с уже выдвинутыми кандидатами на пост генсекретаря этой организации на период 2027–2031 гг.
17 октября Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что ни один из семи кандидатов на пост генерального секретаря ООН не пользуется поддержкой всех пяти постоянных членов Совбеза ООН. Правом вето обладают Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. По словам двух источников, глава отдела торговли ООН Ребека Гринспан, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес Биркетт получили по два голоса «против». При этом Гринспан получила больше голосов «за».
Еще три человека претендуют на пост генсекретаря ООН. Это министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и бывший посол Эквадора Ивонн А-Баки, бывший заместитель генерального секретаря ООН, спецпредставитель по детям и вооруженным конфликтам Олара Отунну.
Бывший президент Сенегала Макки Салл снял свою кандидатуру. Об этом он сообщил в соцсети X после ориентировочного голосования, в ходе которого все претенденты получили как минимум один отрицательный отзыв постоянного члена Совбеза.