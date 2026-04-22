Кто хочет стать генсеком ООН

Кто хочет стать генсеком ООНФаворитом выглядит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
С 21 апреля в Организации Объединенных Наций (ООН) стартовали интерактивные диалоги с уже выдвинутыми кандидатами на пост генсекретаря этой организации на период 2027–2031 гг. Пока в этом списке значатся четыре кандидата, но полностью исключать выдвижение новых еще неожиданных кандидатов до осени нельзя, несмотря на рекомендацию государствам сделать это до 1 апреля. Выбор человека, который возглавит секретариат через несколько опросов, сделают 15 членов Совета Безопасности ООН, а затем его формально утвердит Генассамблея.
Сложный выбор
Нынешний генсек ООН 76-летний португалец Антониу Гутерриш покинет пост 31 декабря 2026 г. по истечении его второго срока. На сайте ООН прямо говорится об ожиданиях того, что новый генсек будет из Латинской Америки и Карибского бассейна – региона, который неформально считают «очередным» по принципу географической ротации. В 2025 г. и директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов говорил ТАСС, что «для справедливой географической представленности пост генсека должен занять политик из упомянутого региона». Постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, по сложившейся традиции не выдвигают претендентов из своих стран.
21–22 апреля свои кандидатуры перед Генассамблеей представят:
гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (выдвинут Аргентиной);
бывший президент Чили и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (Бразилией, Мексикой и Чили, затем отозвавшей при смене правительства поддержку);
экс-президент Сенегала Маки Саль (Бурунди);
глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан (Коста-Рика).
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», сказал, что «мы знаем многих потенциальных кандидатов и знаем с очень хорошей стороны г-на Гросси». «Вы знаете, что по делам МАГАТЭ мы в постоянном контакте <...> Сейчас все будут вести весьма и весьма сложные консультации. Разумеется, мы будем в них принимать участие», – сказал он. Ранее Песков говорил о готовности президента Владимира Путина поддержать кандидатуру Гросси. 25 сентября 2025 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко публично сказал в присутствии Владимира Путина, что они поддержат кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.
При этом в МИД России – начиная с момента боевых действий на Украине в 2022 г. – неоднократно критиковали Гросси, который регулярно посещает с инспекциями оказавшуюся под российским контролем Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Например, в 2024 г. в МИДе удивлялись, «на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой «заморозки» [конфликта на Украине], что явно выходит за рамки его полномочий».
Позже постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что Гросси «избегает прямых обвинений в адрес Украины» за создание угроз ЗАЭС. В том же 2024 году Гросси благодарил президента Украины Владимира Зеленского «за незаменимую поддержку» усилий МАГАТЭ по предотвращению аварии на ЗАЭС, а ранее агентство продвигало так называемую демилитаризованную зону вокруг нее.
Иран с лета 2025 г., после 12-дневной войны с Израилем и США, запретил Гросси посещение его ядерных объектов. «Мы далеко не всегда на все смотрим одинаково, но обмен мнениями очень честный», – говорил тогда же Гросси в интервью «Коммерсанту». Он заверял, что «всегда старается относиться ко всем вопросам максимально беспристрастно».
21 апреля Логвинов сказал ТАСС, что Гринспан «с пониманием воспринимает подходы России и в целом произвела впечатление вдумчивого политика, способного слышать аргументы». При этом он же ранее говорил, что «акцент на гендерных аспектах в вопросе отбора генерального секретаря нецелесообразен». Гринспан приезжала в Россию в начале апреля 2026 г., где тоже встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Считать имеющийся список окончательным пока нельзя, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Следуя озвученным принципам, следующий генсек ООН должен быть из Латинской Америки женского пола, продолжает эксперт. При этом практика показывает, что «если нельзя, но очень хочется, то можно» – например, 10 лет существовала установка избрать женщину из Центральной и Восточной Европы, а выбрали Гутерриша.
При этом Гросси себя пытается демонстративно позиционировать как технократа, который не хочет втягиваться в политическую борьбу. «Но это трудно, так ему приходилось заниматься вопросами и ЗАЭС, и АЭС Бушер в Иране», – говорит Кортунов.
Политические портреты
65-летний аргентинец Гросси занимает пост гендиректора МАГАТЭ с конца 2019 г. То, что сейчас его выдвинула родная Аргентина на пост генсека ООН, свидетельствует о его поддержке со стороны президента-либертарианца Хавьера Милея. Ранее посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра говорил RTVI, что он работает над поддержкой кандидатуры Гросси с российскими дипломатами.
70-летняя Гринспан – экономист из Коста-Рики, она дочь еврейских иммигрантов из Польши. На родине она член партии национального освобождения социал-демократической направленности.13 сентября 2021 г. Гринспан была назначена первой женщиной в истории – генсеком Конференции ООН по торговле и развитию. В этом качестве она способствовала заключению в 2022 г. между Россией, Украиной, Турцией и ООН зерновой сделки (Черноморская зерновая инициатива).
74-летняя Бачелет – известная политик социалистических взглядов. Ее отец Альберто Бачелет, который был бригадным генералом чилийских ВВС, попал под преследование при военном диктаторе Августе Пиночете, скончавшись от пыток в 1974 г. А дочери и жене пришлось уехать в ГДР. Там Бачелет продолжала свое обучение медицине, а также выучила немецкий язык (и немного русский). В 1979 г. она вернулась на родину. При правлении Бачелет между Россией и Чили был введен безвизовый режим, а она проводила реформы по доступности социального обеспечения.
После президентства Бачелет с 2018 по 2022 г. занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека, на котором успела войти в серьезные противоречия с Россией и Китаем (а первая администрация Трампа выступала против ее прихода на пост). Например, в 2022 г. представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Бачелет «аргументирует фейками» свою позицию по военным преступлениям на Украине. В том же году Пекин резко критиковал доклад Бачелет о нарушениях уйгуров в китайском Синьцзяне. В марте 2026 г. новое правое правительство Чили отозвало свою поддержку кандидатуры Бачелет, но она сохраняется со стороны Мексики и Бразилии.
Наконец, 64-летний экс-президент Сенегала Саль тоже не в самых хороших отношениях с нынешними властями своей страны, из-за чего он там сейчас не проживает. Во время своего правления (2012–2024) он пять раз приезжал в Россию, в том числе на переговоры по Украине с Путиным от лица Африканского союза (продвигал ее заявку в G20), а также дважды на саммит Россия – Африка. По сути, Саль в 2022–2023 гг. пытался выступить посредником между лидерами России и Украины.
По словам Кортунова, личность генсекретаря имеет значение для развития ООН. Например, Гутерриш с самого начала сделал акцент не на вопросы безопасности, что наложило свой отпечаток: меньше действий по миротворчеству, больше по гендерной повестке, цифровизации и т. п. При этом новому генсеку придется столкнуться не только с традиционными проблемами ООН вроде неповоротливой большой бюрократией, но и с угрозами Трампа урезать финансирование.
Согласно неформальной практике, следующий генсек ООН, вероятнее всего, будет, из Латинской Америки – и им, скорее всего, станет Гросси, говорит экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. По его мнению, никто из постоянных членов Совбеза не станет ветировать его кандидатуру, что при голосовании за генсека едва ли не самый важный фактор. Бачелет эксперт охарактеризовал как «приятного человека», но, по его мнению, ее шансы невысоки даже из-за возрастного фактора.
Кто, если не они
При выборе генсека ООН в 2016 г. последний по времени кандидат – нынешняя директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева – была выдвинута лишь в конце сентября. Сейчас, по данным СМИ, шансы на то, чтобы стать такой неожиданной фигурой на пост генсека ООН, имеет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он выпускник МГИМО и карьерный дипломат, знающий четыре из пяти языков ООН (английский, французский, русский и китайский), уже занимал пост заместителя генсека ООН – руководителя ее женевского офиса (2011–2013), а также дважды был главой МИД Казахстана.
Токаев и сам активно подливает масла в огонь слухов. Например, только 17 апреля он выступил практически с программной речью на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. «Все основные переговоры проходят за пределами площадки ООН и других крупных международных структур <...> Это серьезная проблема. Речь идет о снижении роли ООН. Я очень обеспокоен этим, поскольку сам работал в системе ООН и других международных организациях», – сказал Токаев. «Этот вопрос обсуждается уже много лет – по крайней мере, последние 30 лет. Но ничего не происходит, кроме очень красивых выступлений, деклараций и т. д.», – отметил лидер Казахстана.
Официально его нынешние полномочия должны продлиться до 2029 г. Песков сказал «Ведомостям», что Токаев не консультировался с Кремлем на этот счет. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу администрации президента Казахстана. При этом прямо на вопрос об амбициях генсека президент Токаев высказался лишь один раз в январе 2025 г.: тогда он полагал, что уже имеющегося у него опыта работы в ООН «более чем достаточно».
Но Токаев периодически поступает вопреки публичным обещаниям: например, в 2024 г. он опровергал, что через два года конституцию Казахстана снова ждут изменения, а в 2025 г. анонсировал только реформу парламента в 2027 г. Но потом, уже в марте 2026 г., в Казахстане в сжатые сроки и успешно для власти прошел референдум по принятию новой конституции. По ней, впрочем, президент по-прежнему имеет право рассчитывать на один семилетний срок. И по крайней мере члены конституционной комиссии говорили Tengrinews, что в 2029 г. в Казахстане все равно должен появиться третий по счету президент.
Вариант с Токаевым в качестве генсека ООН, по мнению Кортунова, из Москвы выглядит интересно. Но, вероятно, его могут счесть слишком близким к России. Предшественник Токаева на посту в ООН Орджоникидзе считает единственным вероятным вариантом с поздним выдвижением президента Казахстана в генсеки тупиковую ситуацию, если никого из остальных кандидатов члены Совбеза долго не смогут утвердить между собой.