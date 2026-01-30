Медведев: в руководстве ООН боятся остаться без работы из-за «Совета мира»
Секретариат ООН, видимо, боится остаться без работы из-за «Совета мира». С таким предположением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя позицию организации по вопросу самоопределения жителей Донбасса и Крыма.
«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским “Советом мира”, что боятся остаться без работы», – написал он в Telegram.
Медведев задался вопросом, кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН: «Только Международный суд ООН специально наделен этим правом в силу ст. 96 самого Устава – и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН».
Кроме того, правом ограниченного толкования наделены и сами государства – участники ООН.
29 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. По его словам, в секретариате ООН исходят из того, что в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.