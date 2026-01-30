Медведев: в руководстве ООН боятся остаться без работы из-за «Совета мира»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. По его словам, в секретариате ООН исходят из того, что в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.