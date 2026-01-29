Лавров: РФ просила ООН признать право Донбасса и Крыма на самоопределение

«Если публично было сказано, что он [генсек ООН Антониу Гуттериш] и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).