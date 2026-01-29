Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: РФ просила ООН признать право Донбасса и Крыма на самоопределение

Ведомости

Москва обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Türkiye.

«Если публично было сказано, что он [генсек ООН Антониу Гуттериш] и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров также привел аналогию с признанием Косова западными странами, назвавшими право на самоопределение единственным главным критерием независимости этого региона. По его словам, в Косове референдумов не было и «ооновское руководство это проглотило».

В Кремле указали на важность Гренландии с точки зрения безопасности

Политика / Международные отношения

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в январе на фоне планов США захватить остров, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США.

21 января Трамп объявил о согласовании диалога по Гренландии. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Трамп в связи с этим отказался от ввода новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля. Reuters писал при этом, что Вашингтон все еще может провести военную операцию в Гренландии. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь