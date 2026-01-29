Лавров: РФ просила ООН признать право Донбасса и Крыма на самоопределение
Москва обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Türkiye.
«Если публично было сказано, что он [генсек ООН Антониу Гуттериш] и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?» – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лавров также привел аналогию с признанием Косова западными странами, назвавшими право на самоопределение единственным главным критерием независимости этого региона. По его словам, в Косове референдумов не было и «ооновское руководство это проглотило».
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в январе на фоне планов США захватить остров, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США.
21 января Трамп объявил о согласовании диалога по Гренландии. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Трамп в связи с этим отказался от ввода новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля. Reuters писал при этом, что Вашингтон все еще может провести военную операцию в Гренландии.