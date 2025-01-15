Премьер Дании: Гренландия самостоятельно примет решение о своей независимости

7 января Трамп отказался от обещания не использовать силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также пригрозил Дании тарифами, если она не уступит остров. Politico назвала возможную военную операцию по захвату Гренландии «самой короткой войной в мире», поскольку Дания передала почти всю свою военную технику Украине.