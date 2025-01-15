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Премьер Дании: Гренландия самостоятельно примет решение о своей независимости

Ведомости

Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении канцелярии премьера Дании говорится, что Фредериксен сослалась на заявление премьер-министра Гренландии Муте Эгеде. В своей новогодней речи Эгеде заявил, что хочет добиться независимости от Дании.

Как писал 11 января Axios, власти Дании связывались с командой Трампа и выразили готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

7 января Трамп отказался от обещания не использовать силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также пригрозил Дании тарифами, если она не уступит остров. Politico назвала возможную военную операцию по захвату Гренландии «самой короткой войной в мире», поскольку Дания передала почти всю свою военную технику Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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