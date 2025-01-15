Премьер Дании: Гренландия самостоятельно примет решение о своей независимости
Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
В сообщении канцелярии премьера Дании говорится, что Фредериксен сослалась на заявление премьер-министра Гренландии Муте Эгеде. В своей новогодней речи Эгеде заявил, что хочет добиться независимости от Дании.
Как писал 11 января Axios, власти Дании связывались с командой Трампа и выразили готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.
7 января Трамп отказался от обещания не использовать силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также пригрозил Дании тарифами, если она не уступит остров. Politico назвала возможную военную операцию по захвату Гренландии «самой короткой войной в мире», поскольку Дания передала почти всю свою военную технику Украине.