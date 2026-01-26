Reuters: США не отказались от планов по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица все же не видят угрозы для Гренландии со стороны РФ и Китая.