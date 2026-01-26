Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: США не отказались от планов по Гренландии

Ведомости

Вашингтон все еще может провести военную операцию в Гренландии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», – говорится в материале.

Эти планы «посеяли замешательство и тревогу» среди демократов и республиканцев США. Один из собеседников рассказал, что законодатели позвонили госсекретарю США Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, изложили свои опасения и посоветовали администрации не предпринимать дальнейших шагов.

«Некоторые республиканские законодатели также сообщили представителям администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с любым военным вторжением в Гренландию», – отмечается в тексте.

Трамп рассказал о «замечательной поездке» в Давос

Политика / Международные отношения

Президент США Дональд Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица все же не видят угрозы для Гренландии со стороны РФ и Китая.

21 января Трамп объявил о согласовании диалога по Гренландии – автономной территории Дании, ставшей объектом притязаний Вашингтона при новой администрации. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Трамп в связи с этим отказался от ввода новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её