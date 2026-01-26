Reuters: США не отказались от планов по Гренландии
Вашингтон все еще может провести военную операцию в Гренландии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», – говорится в материале.
Эти планы «посеяли замешательство и тревогу» среди демократов и республиканцев США. Один из собеседников рассказал, что законодатели позвонили госсекретарю США Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, изложили свои опасения и посоветовали администрации не предпринимать дальнейших шагов.
«Некоторые республиканские законодатели также сообщили представителям администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с любым военным вторжением в Гренландию», – отмечается в тексте.
Президент США Дональд Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. The New York Times писала, что американские и европейские официальные лица все же не видят угрозы для Гренландии со стороны РФ и Китая.
21 января Трамп объявил о согласовании диалога по Гренландии – автономной территории Дании, ставшей объектом притязаний Вашингтона при новой администрации. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Трамп в связи с этим отказался от ввода новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля.