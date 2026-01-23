Трамп рассказал о «замечательной поездке» в Давос

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали устав «Совета мира» – новой структуры по управлению сектором Газа, инициированной Трампом. Как ожидается, совет будет работать в сотрудничестве с ООН. Спецпосланник американского лидера отметил, что «Совет мира» будет проводить работу не только в секторе Газа, но и в других регионах.