Трамп рассказал о «замечательной поездке» в Давос

Трамп рассказал о «замечательной поездке» в ДавосВ ходе визита на ВЭФ президент США заключил сделку по Гренландии
Президент США Дональд Трамп назвал свою поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос замечательной, поскольку в ходе нее удалось заключить сделку по Гренландии и учредить «Совет мира».
«Какая замечательная поездка в Давос! Столько всего сделано, включая разработку рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А также, "Совет мира". Вау!» – написал он в Truth Social.
Президент США 21 января объявил о согласовании диалога по Гренландии – автономной территории Дании, ставшей объектом притязаний Вашингтона при новой администрации. Это произошло после его диалога с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе. Трамп в связи с этим отказался от ввода новых пошлин против нескольких стран Европы с февраля.
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали устав «Совета мира» – новой структуры по управлению сектором Газа, инициированной Трампом. Как ожидается, совет будет работать в сотрудничестве с ООН. Спецпосланник американского лидера отметил, что «Совет мира» будет проводить работу не только в секторе Газа, но и в других регионах.