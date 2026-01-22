Принесет ли мир «Совет мира»В Давосе подписан устав новой международной организации под руководством Трампа
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписали устав «Совета мира» – новая структура по управлению сектором Газа, инициированная президентом США Дональдом Трампом.
Трамп заявил, что «Совет мира» будет работать в сотрудничестве с ООН. Спецпосланник американского лидера отметил, что «Совет мира» будет проводить работу не только в секторе Газа, но и в других регионах. Американский президент выразил надежду, что созданная им структура поспособствует установлению мира во всем мире.
Полный текст устава пока официально не опубликован. За два дня до этого предполагаемый документ опубликовало издание The Times of Israel. Согласно ему, «Совет мира» – международная организация, стремящаяся содействовать «стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир» в сложных районах.
Кто вошел в «Совет мира», а кто отказался
Устав организации на церемонии в Давосе подписали 19 стран: США, Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан, Монголия и частично признаное Косово. При этом еще 20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к инициативе американского лидера.
Приглашены в «Совет мира» были, в частности, Россия и Украина. Всего сообщалось, что приглашение на вступление в новую организацию было направлено 50 странам. Откликнулись только 35. Большинство стран Евросоюза не приняли предложение, писала газета Financial Times. Также от приглашения отказалась Норвегия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января говорил, что Москва пока не знает всех деталей «Совета мира»: касается ли это только Газы или речь идет о «более широком контексте». Президент РФ Владимир Путин на следующий день поручил МИДу изучить предложение США о вступлении в «Совет мира» и проконсультироваться с партнерами по этому вопросу. Вместе с тем, он объявил о готовности направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных в США российских активов, что подтвердил на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом 22 января.
Какая судьба ждет «Совет мира» Трампа
«Совет мира» Трампа вряд ли будет эффективной международной организацией, считает старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Павел Кошкин. По сути с его созданием мир не станет стабильнее – наоборот, конкуренция «Совета мира» с ООН будет препятствовать поддержанию мира. «Совет мира» выглядит как бизнес- и пиар-проект американского президента, политическая воля которого будет направлена не на решение текущих проблем, а на беспокойство о своих показателях, отметил эксперт.
По его словам, важным маркером служит отказ ряда европейских стран от участия в «Совете мира» – вряд ли можно говорить об его эффективности, когда даже ключевые союзники США не хотят в нем участвовать. При этом, согласно уставу «Совета мира», Трамп пытается создать организацию, деятельность которой не будет противоречить национальному праву стран-участниц, что возможно в случае с ООН. Американский президент, поясняет Кошкин, скептически относится к ООН как к рассаднику «либерального глобализма» и потому продвигает свою структуру.
Слишком серьезно относиться к уставу «Совета мира» не стоит, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Этот документ несет на себе серьезный «отпечаток Трампа», который за счет создания «Совета мира» стремится зафиксировать свою личную роль в мировой истории. Переживет ли детище Трампа его самого – это вопрос открытый, говорит эксперт.
Перед российским же руководством, как и перед другими крупными странами, стоит дилемма – присоединяться ли к этому «внезаконному» и произвольно составленному органу власти, идя таким образом на поводу у Трампа и ставя под сомнение статус ООН, или же отказываться, рискуя таким образом задеть весьма обидчивого американского президента, что может привести к политическим действиям Вашингтона. В ООН, признает Лукьянов, сейчас есть определенные проблемы, но прав и возможностей этой организации никто не отрицает. Как итог, странам, которые получили приглашение войти в «Совет мира», предстоит тонко пройти по грани.
Что же касается России, то ее позиция, выражающаяся в благодарности за приглашение и желании тщательно рассмотреть вопрос, Трампу недостаточна, он требует ответа здесь и сейчас. Но этот вопрос во многом зависит от того, насколько хорошо пройдет ближайшая встреча Путина и Уиткоффа, заключил Лукьянов.