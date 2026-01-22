Принесет ли мир «Совет мира»

Перед российским же руководством, как и перед другими крупными странами, стоит дилемма – присоединяться ли к этому «внезаконному» и произвольно составленному органу власти, идя таким образом на поводу у Трампа и ставя под сомнение статус ООН, или же отказываться, рискуя таким образом задеть весьма обидчивого американского президента, что может привести к политическим действиям Вашингтона. В ООН, признает Лукьянов, сейчас есть определенные проблемы, но прав и возможностей этой организации никто не отрицает. Как итог, странам, которые получили приглашение войти в «Совет мира», предстоит тонко пройти по грани.