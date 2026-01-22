Уиткофф: «Совет мира» будет работать не только в рамках сектора Газа
«Совет мира» по управлению сектором Газа, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, будет проводить работу не только в анклаве, но и в других регионах. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после церемонии подписания устава организации.
«Мы вернули домой заложников, все тела, кроме одного, но мы вернем домой и это тело. И, что, пожалуй, самое важное, мы дали надежду на то, что будущее может принести Газе и всем другим местам, где будет действовать совет мира», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
На Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира» по Газе. Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косовом, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией.
США объявили, что полномочия «Совета мира» не будут ограничиваться сектором Газа, он будет работать на глобальном уровне, писал Axios. Собеседник портала подчеркнул, что Трамп в первую очередь сосредоточен на интересах своего полушария, но также активно следит за ситуацией в мире.