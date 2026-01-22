Лидеры 19 стран учредили «Совет мира»Трамп выразил надежду, что новая организация добьется мира во всем мире
На Всемирном экономическом форуме в Давосе лидеры 19 стран подписали устав «Совета мира» по Газе. Трансляцию вел Белый дом.
Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косовом, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией.
Президент США Дональд Трамп отметил, что создание организации можно считать «великим наследием». Он заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.
«У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание "Совета мира" с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира – для всего мира, а не только для США», – сказал Трамп во время церемонии подписания. Он также сообщил, что будет возглавлять новую организацию.
«Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что к участию в работе "Совета мира" могут присоединиться новые страны. Сообщалось, что приглашение на вступление в новую организацию Трампа было направлено 50 странам, но откликнулись только 35, включая Россию и Белоруссию.
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и др.
22 января президент России Владимир Путин во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Россия готова направить в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины. «Мы готовы направить $1 млрд в эту новую структуру "Совета мира", прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа», – сказал он.