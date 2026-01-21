FT: большинство стран ЕС не согласились войти в состав «Совета мира» Трампа
Большинство стран Евросоюза сомневаются в целесообразности присоединения к инициативе лидера США Дональда Трампа «Совет мира». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По данным газеты, в Европе опасаются, что «Совет мира» призван оттеснить ООН на второй план в вопросах урегулирования глобальных конфликтов. Дополнительные сомнения у стран ЕС, как отмечают собеседники издания, вызвало приглашение в состав совета президента России Владимира Путина.
Financial Times указывает, что пока единственным лидером стран ЕС, согласившимся войти в «Совет мира», стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие.
19 января Bloomberg сообщал, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе. По данным издания, президент Эммануэль Макрон не заинтересован в участии из-за положений устава, предусматривающих взнос в размере $1 млрд и предоставляющих президенту США решающий голос. В ответ Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен», поскольку скоро покинет свой пост, и пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французское вино и шампанское.
20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к инициативе Трампа по созданию «Совета мира».
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия пока не располагает всей информацией о «Совете мира» и рассчитывает получить разъяснения в ходе переговоров с США.