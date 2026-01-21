FT: большинство стран ЕС не согласились войти в состав «Совета мира» Трампа

19 января Bloomberg сообщал, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе. По данным издания, президент Эммануэль Макрон не заинтересован в участии из-за положений устава, предусматривающих взнос в размере $1 млрд и предоставляющих президенту США решающий голос. В ответ Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен», поскольку скоро покинет свой пост, и пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французское вино и шампанское.