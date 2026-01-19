Bloomberg: Макрон откажется войти в «Совет мира» Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе. Это связано с тем, что устав организации, требующий взноса в $1 млрд и дающий Трампу право решающего голоса, вызывает серьезную озабоченность в европейских кругах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.