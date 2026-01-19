Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: Макрон откажется войти в «Совет мира» Трампа

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе. Это связано с тем, что устав организации, требующий взноса в $1 млрд и дающий Трампу право решающего голоса, вызывает серьезную озабоченность в европейских кругах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник, близкий к французскому лидеру, заявил, что Макрон считает устав выходящим за рамки проблемы Газы и нарушающим принципы и институциональные рамки Организации Объединенных Наций (ООН), которые Франция считает незыблемыми.

Трамп хочет, чтобы полная конституция и мандат комитета были подписаны уже 22 января в Давосе. Однако, как отмечает Bloomberg, некоторые пункты соглашения, написанные «мелким шрифтом», заставляют приглашенных лидеров сомневаться в целесообразности участия в инициативе.

16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа.

