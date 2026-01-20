Лукашенко утвердил присоединение Белоруссии к Совету мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к инициативе американского лидера Дональда Трампа по созданию Совета мира, передает «БелТА».
«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого совета», – сказал Лукашенко.
Белорусский президент также назвал враньем слухи о том, что участие в организации обязывает государство заплатить $1 млрд. Он заявил, что люди, распространяющие такую информацию, «в очередной раз опростоволосились».
20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не знает всех деталей Совета мира. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва получила конкретные предложения и проект устава Совета мира по сектору Газа. По информации Axios, полномочия создаваемого органа не будут ограничиваться сектором Газа, как предполагалось изначально.
Впервые США предметно рассказали о «Совете мира» в конце сентября 2025 г., когда были опубликованы детали плана Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. В документе сказано, что после завершения военных действий и освобождения заложников Палестинский комитет будет управлять регионом. В него должны войти как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Организация будет работать под контролем переходного Совета мира.