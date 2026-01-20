Лукашенко утвердил присоединение Белоруссии к Совету мира

Впервые США предметно рассказали о «Совете мира» в конце сентября 2025 г., когда были опубликованы детали плана Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа из 20 пунктов. В документе сказано, что после завершения военных действий и освобождения заложников Палестинский комитет будет управлять регионом. В него должны войти как «квалифицированные» местные управленцы, так и международные эксперты. Организация будет работать под контролем переходного Совета мира.