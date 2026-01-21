Норвегия отказалась войти в «Совет мира» Трампа
Норвегия отказалась присоединиться к предложенному президентом США Дональдом Трампом «Совету мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом AFP сообщили в канцелярии норвежского премьер-министра.
При этом Осло продолжит сотрудничество с другими партнерами. Норвегия придерживается позиции, что предложения по урегулированию в Газе должны быть сформулированы в рамках уже существующих структур, например ООН.
19 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон также не планирует принимать приглашение войти в состав «Совета мира» по Газе. Это связано с тем, что устав организации, требующий взноса в $1 млрд и дающий Трампу право решающего голоса, вызывает серьезную озабоченность в европейских кругах.
В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на приглашение Трампа президенту Карлу Навроцкому присоединиться к «Совету мира». Туск подчеркнул, что правительство не допустит вовлечения страны в «чужие политические игры».
22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится подписание устава «Совета мира», чьим председателем будет президент США Дональд Трамп. Структура, которая первоначально должна была заняться вопросами восстановления Газы, вероятно, возьмет на себя более широкие функции. Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля.