Норвегия отказалась войти в «Совет мира» Трампа

19 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон также не планирует принимать приглашение войти в состав «Совета мира» по Газе. Это связано с тем, что устав организации, требующий взноса в $1 млрд и дающий Трампу право решающего голоса, вызывает серьезную озабоченность в европейских кругах.