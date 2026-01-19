Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Туск раздраженно отреагировал на приглашение Навроцкого в «Совет мира» по Газе

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на приглашение президента США Дональда Трампа президенту Карлу Навроцкому присоединиться к «Совету мира» по Газе. Туск подчеркнул, что правительство не допустит вовлечения страны в «чужие политические игры».

«Присоединение Польши к международной организации требует согласия совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства», – подчеркнул Туск в соцсети Х.

16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Читайте также:Трамп хочет, чтобы страны платили по $1 млрд за членство в «Совете мира» по Газе
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь