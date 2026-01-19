Туск раздраженно отреагировал на приглашение Навроцкого в «Совет мира» по Газе
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на приглашение президента США Дональда Трампа президенту Карлу Навроцкому присоединиться к «Совету мира» по Газе. Туск подчеркнул, что правительство не допустит вовлечения страны в «чужие политические игры».
«Присоединение Польши к международной организации требует согласия совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства», – подчеркнул Туск в соцсети Х.
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.