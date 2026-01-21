Как понимать состав «Совета мира» Дональда Трампа

16 января 2026 г. Белый дом объявил, что «Совету мира» будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. При этом, по данным СМИ, пока не существующая организация может не ограничиться разрешением конфликта в Газе и попытаться способствовать урегулированию других кризисов. Другие страны приглашаются в организацию на трехлетний срок, хотя ООН в ноябре наделила ее мандатом на осуществление деятельности в Газе лишь на два года до декабря 2027 г. Более того, государства, внесшие более $1 млрд, получат постоянное место в «Совете мира».