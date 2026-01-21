Как понимать состав «Совета мира» Дональда Трампа

Как понимать состав «Совета мира» Дональда ТрампаОн хочет, чтобы его инициативу поддержало максимальное количество стран
Россия получила от США конкретные предложения – проект устава «Совета мира», который американский президент Дональд Трамп планирует подписать 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, эта инициатива отражает понимание Вашингтоном необходимости собрать группу стран, с которыми можно сотрудничать в том или ином направлении. Он также подчеркнул, что в нынешней администрации Белого дома осознают важность не только объединения большого количества стран для преодоления вызовов, но и учета в полной мере их законных интересов.
Одновременно с этим пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул наличие множества вопросов к структуре и возможностям функционирования будущей организации, уточнив, что Москва ожидает подробностей: «Во-первых, мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету. Касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов. И мы надеемся на них получить ответы в ходе контактов с американцами».
16 января 2026 г. Белый дом объявил, что «Совету мира» будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. При этом, по данным СМИ, пока не существующая организация может не ограничиться разрешением конфликта в Газе и попытаться способствовать урегулированию других кризисов. Другие страны приглашаются в организацию на трехлетний срок, хотя ООН в ноябре наделила ее мандатом на осуществление деятельности в Газе лишь на два года до декабря 2027 г. Более того, государства, внесшие более $1 млрд, получат постоянное место в «Совете мира».
К 20 января, согласно открытым данным, 50–60 стран и одна организация получили официальное приглашение от Трампа стать участниками или учредителями «Совета мира», председателем которого будет он сам. Агентство Bloomberg насчитало 51 страну и организацию, а Reuters сообщило о «почти 60». Но точное количество приглашенных Трампом пока не известно и официально не объявлялось. Среди них Россия, Германия, Япония, Украина, Саудовская Аравия, Израиль, а также отдельно Европейский союз в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. К моменту подписания номера в печать МИД КНР заявил о получении американского приглашения, а госдеп и Белый дом не опровергли эту информацию. Непосредственно свое участие подтвердили, кроме США, Албания, Аргентина, Белоруссия, Вьетнам, Канада, Казахстан, Парагвай и Узбекистан.
Значительная часть приглашенных участников не торопится с официальным ответом. При этом претензии в большинстве случаев поступают от союзников и партнеров США. Европейцы беспокоятся, что новый орган подорвет значение других международных институтов. Как сообщило агентство Reuters, один европейский дипломат назвал совет «трамповской ООН», игнорирующей принципы главной международной организации. Израиль, в свою очередь, недоволен возможным участием в нем таких стран, как Катар и Турция, из-за их продолжительных связей с радикальной пропалестинской группировкой «Хамас».
Отказ, по сообщениям СМИ, пока поступил только от Франции. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, Трамп заявил, что не нуждается в участии Эмманюэля Макрона, так как тот «скоро покинет свой пост» (выборы во Франции состоятся в 2027 г., у Макрона нет права идти на третий срок). Он также пригрозил Парижу введением 200%-ной пошлины на его «вина и шампанское», если он будет вредить, и допустил, что такое развитие событий может мотивировать французов присоединиться к совету.
«Совет мира» Трампа больше похож на популистский проект, продиктованный его личными миротворческими амбициями, неуважением к либеральному глобализму и обидой на Нобелевский комитет за то, что не вручили ему награду в прошлом году, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он считает, что, создавая такой совет, Трамп хочет самостоятельно и демонстративно подвести итог первому году своего правления. В частности, именно поэтому, рассуждает эксперт, об учреждении новой структуры было объявлено накануне годовщины инаугурации (состоялась 20 января 2025 г.). Инициативу можно назвать своеобразным конкурентом ООН, но вместе с тем она кажется попыткой Трампа и его ближайшего окружения заработать на восстановлении Газы.
Что касается состава будущей организации, то Кошкин считает Трампа заинтересованным в максимальном разнообразии и глобальной представленности государств для демонстрации успеха его дипломатии. «Но сомнительно, что новая организация возымеет успех. Пока это просто попытка изобрести велосипед под своим брендом», – сказал Кошкин.
Трамп хотел бы, чтобы эта инициатива стала реальной и могла быть противопоставлена традиционным институтам типа ООН и, в частности, отдельным региональным форматам, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. Одновременно с этим, подчеркнул эксперт, реализация Трампом плана по созданию совета, включая постоянные вбросы в СМИ, приглашение стран, которые очень далеки от ближневосточного урегулирования, а также попытки предложить платное членство придают «Совету мира» фанерный образ. «Отсутствие конкретной логики структурирования организации может привести к сборной солянке, что не способствует ее продуктивности, а значит, укоренению как важного международного института», – сказал Новиков.