На приглашение Трампа в «Совет мира» ответили 35 мировых лидеров из 50

По данным газеты, в Европе опасаются, что «Совет мира» призван оттеснить ООН на второй план в вопросах урегулирования глобальных конфликтов. Дополнительные сомнения у стран ЕС, как отмечают собеседники издания, вызвало приглашение в состав совета президента России Владимира Путина.