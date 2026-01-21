На приглашение Трампа в «Совет мира» ответили 35 мировых лидеров из 50
Приблизительно 35 мировых лидеров из 50 приглашенных заявили о намерении войти в состав «Совета мира», который формируют Соединенные Штаты. Об этом журналистам сообщил представитель американской администрации высокого ранга, сопровождающий президента США Дональда Трампа в поездке в Давос.
«Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались [войти в состав «Совета мира»]. Разослано было около 50 приглашений», – сказал он (цитата по ТАСС).
21 января Financial Times писала, что большинство стран Евросоюза сомневаются в целесообразности присоединения к инициативе лидера США Дональда Трампа.
По данным газеты, в Европе опасаются, что «Совет мира» призван оттеснить ООН на второй план в вопросах урегулирования глобальных конфликтов. Дополнительные сомнения у стран ЕС, как отмечают собеседники издания, вызвало приглашение в состав совета президента России Владимира Путина.
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие.