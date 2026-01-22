Песков: Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву после 19:00 мск

21 января Песков рассказал, что у российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа запланирована встреча на 22 января. Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, спецпосланник президента США сообщил, что решение конфликта на Украине свелось к одному вопросу. По его словам, стороны достигли завершающего этапа переговорного процесса в рамках украинского урегулирования. Он выразил оптимистичный настрой по поводу переговоров.