Песков: Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву после 19:00 мск
Ожидается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, инвестор Джаред Кушнер прибудут в Москву для переговоров после 19:00–20:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
В ходе встречи, по его словам, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам.
Участие во встрече с Уиткоффом и Кушнером будет принимать помощник президента РФ Юрий Ушаков. После переговоров состоится его телефонный брифинг.
21 января Песков рассказал, что у российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа запланирована встреча на 22 января. Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, спецпосланник президента США сообщил, что решение конфликта на Украине свелось к одному вопросу. По его словам, стороны достигли завершающего этапа переговорного процесса в рамках украинского урегулирования. Он выразил оптимистичный настрой по поводу переговоров.
Кроме того, 22 января президент США Дональд Трамп проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg, последний уже направляется в Давос для проведения встречи.