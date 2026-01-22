Уиткофф: украинское урегулирование свелось к обсуждению одного вопроса

В тот же день портал Axios со ссылкой на источник писал, что Зеленский хочет провести переговоры с Трампом 22 января в Давосе. Издание отметило, что президент Украины направится на переговоры после того, как Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с Путиным.