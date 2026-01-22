Газета
Главная / Политика /

Уиткофф: украинское урегулирование свелось к обсуждению одного вопроса

Москва и Киев достигли завершающего этапа переговоров, считает американский спецпосланник
Ведомости

Решение конфликта на Украине свелось к одному вопросу, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, стороны достигли завершающего этапа переговорного процесса в рамках украинского урегулирования. Он выразил оптимистичный настрой по поводу переговоров.

21 января президент США Дональд Трамп подчеркнул, что стороны конфликта близки к моменту, когда российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский подпишут мирное соглашение. Он сказал, что Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении сделки.

В тот же день портал Axios со ссылкой на источник писал, что Зеленский хочет провести переговоры с Трампом 22 января в Давосе. Издание отметило, что президент Украины направится на переговоры после того, как Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с Путиным.

