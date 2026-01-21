Трамп заявил о приближении подписания мирного соглашения по Украине

Axios со ссылкой на источник писал, что Зеленский намерен провести встречу с американским лидером в Давосе 22 января. Как отмечает портал, глава Украины направится на переговоры после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с американским мирным планом по украинскому урегулированию.