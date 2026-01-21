Трамп заявил о приближении подписания мирного соглашения по Украине
Процесс урегулирования украинского конфликта достаточно близок к моменту, когда президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский придут к подписанию мирного соглашения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп также выразил мнение, что Евросоюз должен уделять больше внимания решению ситуации, отметив, что именно союзники Киева должны «работать над Украиной», поскольку США находятся от гораздо дальше от страны, чем Европа.
Axios со ссылкой на источник писал, что Зеленский намерен провести встречу с американским лидером в Давосе 22 января. Как отмечает портал, глава Украины направится на переговоры после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с американским мирным планом по украинскому урегулированию.