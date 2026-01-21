Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о приближении подписания мирного соглашения по Украине

Ведомости

Процесс урегулирования украинского конфликта достаточно близок к моменту, когда президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский придут к подписанию мирного соглашения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Москва и Киев сейчас заинтересованы в достижении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп также выразил мнение, что Евросоюз должен уделять больше внимания решению ситуации, отметив, что именно союзники Киева должны «работать над Украиной», поскольку США находятся от гораздо дальше от страны, чем Европа.

Axios со ссылкой на источник писал, что Зеленский намерен провести встречу с американским лидером в Давосе 22 января. Как отмечает портал, глава Украины направится на переговоры после того, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с Путиным. По данным Axios, обе беседы будут связаны с американским мирным планом по украинскому урегулированию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь