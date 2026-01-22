Газета
Главная / Политика /

Зеленский направляется в Давос для встречи с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Давос для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом Зеленский заявлял, что вряд ли посетит заседание Всемирного экономического форума, поскольку занят курированием усилий по реагированию на российские авиаудары.

Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Зеленским на швейцарском горнолыжном курорте. После этого украинский лидер сообщил, что пересмотрит планы, если в ходе встречи будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и плане по возрождению экономики страны с США.

Axios со ссылкой на источник также писал, что Зеленский хочет провести переговоры с Трампом 22 января в Давосе. Издание отметило, что президент Украины направится на переговоры после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

