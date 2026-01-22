Зеленский направляется в Давос для встречи с Трампом

Axios со ссылкой на источник также писал, что Зеленский хочет провести переговоры с Трампом 22 января в Давосе. Издание отметило, что президент Украины направится на переговоры после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с российским лидером Владимиром Путиным.