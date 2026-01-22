Газета
Главная / Политика /

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил «Совет мира» и Гренландию

Москва сможет принять решение об участии в инициативе США после консультаций с партнерами
Анастасия Брянцева
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. В начале мероприятия он ответил на вопросы о вступлении России в «Совет мира» по управлению сектором Газа президента США Дональда Трампа, а также о намерении Вашингтона приобрести Гренландию.

«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе мероприятия.

«Совет мира»

  • Путин поручил МИДу изучить предложение США о вступлении в «Совет мира» и проконсультироваться с партнерами по этому вопросу. По его словам, только после этого Москва сможет дать ответ на приглашение.

Путин: на замороженные активы можно восстановить территории в зоне спецоперации

Политика / Международные отношения

  • Россия благодарна Трампу за приглашение присоединиться к инициативе.

  • В предложении по «Совету мира» речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем Палестины и разрешения проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа.

  • Российская сторона готова направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных российских активов. 

Гренландия

  • Дания всегда рассматривала Гренландию как свою колонию, применяя к ней жесткие методы управления. «Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует», – добавил глава государства. 

  • США и Дания самостоятельно между собой разберутся в ситуации, которая сложилась вокруг Гренландии. Российский лидер подчеркнул, что тема намерений США приобрести Гренландию России не касается.

  • Путин предполагает, что США могут «потянуть» покупку Гренландии, если ее цена будет сопоставима с той, за которую Россия продала Аляску в XIX в. По мнению российского лидера, стоимость могла бы составить от $200 млн до $1 млрд. «Однако я уверен, что США смогут найти средства для такой покупки», — добавил он.

Другие заявления президента РФ 

  • Россия всегда поддерживала любые усилия по укреплению мировой стабильности. 

  • Глава государства отметил вклад американской стороны в урегулирование конфликта на Украине. 

  • Москва обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов для восстановления территорий в зоне спецоперации. Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.

