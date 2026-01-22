Путин на совещании с членами Совбеза обсудил «Совет мира» и Гренландию

Путин предполагает, что США могут «потянуть» покупку Гренландии, если ее цена будет сопоставима с той, за которую Россия продала Аляску в XIX в. По мнению российского лидера, стоимость могла бы составить от $200 млн до $1 млрд. «Однако я уверен, что США смогут найти средства для такой покупки», — добавил он.