Путин на совещании с членами Совбеза обсудил «Совет мира» и Гренландию

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил «Совет мира» и ГренландиюМосква сможет принять решение об участии в инициативе США после консультаций с партнерами
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. В начале мероприятия он ответил на вопросы о вступлении России в «Совет мира» по управлению сектором Газа президента США Дональда Трампа, а также о намерении Вашингтона приобрести Гренландию.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе мероприятия.
«Совет мира»
Путин поручил МИДу изучить предложение США о вступлении в «Совет мира» и проконсультироваться с партнерами по этому вопросу. По его словам, только после этого Москва сможет дать ответ на приглашение.
Россия благодарна Трампу за приглашение присоединиться к инициативе.
В предложении по «Совету мира» речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем Палестины и разрешения проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Российская сторона готова направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных российских активов.
Гренландия
Дания всегда рассматривала Гренландию как свою колонию, применяя к ней жесткие методы управления. «Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует», – добавил глава государства.
США и Дания самостоятельно между собой разберутся в ситуации, которая сложилась вокруг Гренландии. Российский лидер подчеркнул, что тема намерений США приобрести Гренландию России не касается.
Путин предполагает, что США могут «потянуть» покупку Гренландии, если ее цена будет сопоставима с той, за которую Россия продала Аляску в XIX в. По мнению российского лидера, стоимость могла бы составить от $200 млн до $1 млрд. «Однако я уверен, что США смогут найти средства для такой покупки», — добавил он.
Другие заявления президента РФ
Россия всегда поддерживала любые усилия по укреплению мировой стабильности.
Глава государства отметил вклад американской стороны в урегулирование конфликта на Украине.
Москва обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов для восстановления территорий в зоне спецоперации. Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.