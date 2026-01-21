Путин: на замороженные активы можно восстановить территории в зоне спецоперации
Москва обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов для восстановления территорий в зоне спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.
Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин планирует провести встречу с Уиткоффом 22 января. «Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – сказал Песков.