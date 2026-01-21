Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: на замороженные активы можно восстановить территории в зоне спецоперации

Ведомости

Москва обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов для восстановления территорий в зоне спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.   

Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин планирует провести встречу с Уиткоффом 22 января. «Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – сказал Песков.

Читайте также:Путин: РФ готова направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных активов
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте