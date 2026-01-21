Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом 22 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – сказал Песков.
21 января Уиткофф заявил, что встреча с Путиным должна состояться 22 января. «Мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг», – заявил спецпосланник.
20 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе прошли переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Встреча длилась больше двух часов. В ней также участвовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.