Готов ли Дональд Трамп разорвать отношения между Европой и США

Готов ли Дональд Трамп разорвать отношения между Европой и СШАЕго бенефис в Давосе не очень шокировал, но и не расслабил европейцев
Президент США Дональд Трамп «любит Европу» и признает ее «цивилизационную связь» с США, но она движется в неправильном направлении. Об этом заявил сам американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. Он подчеркнул, что его внутри- и внешнеполитические инициативы, включая сокращение госаппарата, а также введение пошлин в отношении иностранных государств, – пример эффективного управления: «История показывает, что, когда Америке плохо, плохо становится всему миру. Когда мы падаем, вы падаете вместе с нами. Когда мы поднимаемся, вы поднимаетесь вместе с нами».
Чуть позже Трамп перешел к Гренландии. Он уточнил, что изначально не хотел говорить об этом. Но все равно начал.
Президент США повторил ранее не раз объявленные тезисы о неспособности Дании и кого бы то ни было еще в НАТО защитить Гренландию. Следующие 15–20 минут он рассуждал о важности острова для национальной безопасности США. «Это часть северного рубежа Западного полушария, поэтому это имеет центральное значение для национальной безопасности США», – уточнил Трамп. В итоге он снова заявил о своей готовности начать переговоры по приобретению Гренландии. «Это не будет угрозой НАТО. Это сильно укрепит безопасность альянса», – упредил американский лидер сомневающихся в целесообразности американских территориальных притязаний.
Он также подчеркнул, что не намерен применять силу. «Все, что я прошу, – Гренландия <...> именно владеть, чтобы можно было защищать <...> построим величайший «Золотой купол» (запланированная система ПРО. – «Ведомости») <...>. Вы можете сказать да, и мы будем благодарны. Если нет, мы это запомним», – сказал он. На этом этапе выступления он несколько раз называл Гренландию «куском льда» и, предположительно, путал ее с Исландией.
Не забыл Трамп и про украинский конфликт. В значительной мере он повторил большинство своих ранних тезисов, связанных с этой темой: это не его конфликт, во всем виноват экс-президент США Джо Байден (2021–2025), Украина с Россией хотят мира.
«Я веду переговоры с президентом Путиным, и он хочет заключить сделку. Я в это верю. Я также веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня», – сказал Трамп (ранее сообщалось, что Зеленский в Давос не поехал). Внутри этой сюжетной линии он также нашел место, чтобы покритиковать европейцев. По его словам, именно они должны заниматься вопросами урегулирования конфликта, а не Штаты, которых от Европы отделяет «большой прекрасный океан».
За некоторое время до выступления Трампа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил заявление спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа о запланированной на 22 января встрече с Путиным. Там также будет присутствовать зять Трампа Джаред Кушнер.
В ходе выступления президент США также затронул несколько других тем.
Например, он открыто усомнился в готовности членов НАТО выполнять свои союзнические обязательства, если США потребуется помощь. Рассуждая об энергетике, Трамп особо подчеркнул важность атомной энергетики, параллельно осуждая зеленую повестку в Евросоюзе. В частности, он раскритиковал регуляции, не позволяющие бурение месторождений в Северном море. Другой мишенью президента стали ветрогенераторы, которые, по его словам, убивают птиц. «Везде ветряки. И они [страны, где есть ветряки] – лузеры <...> Китай производит ветряки», – сказал Трамп, добавив, что сама КНР их не использует. Приближаясь к заключительной части выступления, Трамп почти полностью сконцентрировался на внутриполитических вопросах, включая критику главы ФРС Джерома Пауэлла за ставку, а также на выпадах в адрес своих внутриполитических противников.
Из речи в Давосе стало в очередной раз понятно, что Трамп не только хочет безраздельно владеть Западным полушарием, но и готов продолжить курс на принуждение Европы к увеличению собственных расходов на оборону, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Эксперт также подчеркнул, что, в понимании американского президента, такие меры необходимы по двум причинам. Во-первых, это даст Америке время и ресурсы разрешить внутренние, в том числе экономические, проблемы. Во-вторых, это позволит полноценно сосредоточиться на соперничестве с Китаем.
Трамп обращался прежде всего к американцам, используя международную площадку для борьбы с внутриполитическими противниками, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт также отметил «откат» агрессивной риторики в словах Трампа о Гренландии. «Это показывает, что Трамп пока будет избегать силового сценария. Он действует как прагматик – успевает переобуться в свойственной себе манере», – сказал он.
Но Кошкин уточнил, что Трамп в любой момент может снова заговорить о силовом присоединении Гренландии. Одна из его целей в этом случае – запутать как внутри-, так и внешнеполитических соперников, показать его готовность при необходимости пойти на крайние меры. «В отношении России риторика не поменялась. Он придерживается дипломатии. Одновременно с этим нельзя не заметить, что он пытается показать наличие в международной повестке других тем, кроме украинского конфликта», – сказал Кошкин.