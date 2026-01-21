Готов ли Дональд Трамп разорвать отношения между Европой и США

«Я веду переговоры с президентом Путиным, и он хочет заключить сделку. Я в это верю. Я также веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня», – сказал Трамп (ранее сообщалось, что Зеленский в Давос не поехал). Внутри этой сюжетной линии он также нашел место, чтобы покритиковать европейцев. По его словам, именно они должны заниматься вопросами урегулирования конфликта, а не Штаты, которых от Европы отделяет «большой прекрасный океан».