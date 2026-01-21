Что Трамп сказал о Гренландии и Украине во время выступления в Давосе

Что Трамп сказал о Гренландии и Украине во время выступления в ДавосеЛидер США напомнил о роли Америки в мире и раскритиковал НАТО
В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум, где выступил президент США Дональд Трамп. Тема его речи – ключевые вопросы политики в Гренландии, отношениях с Европой и конфликте на Украине.
«Ведомости» собрали основные темы, которые поднял американский президент.
О Гренландии
Трамп заявил, что хочет «немедленно» начать переговоры по приобретению Гренландии. Он подчеркнул, что в этом «нет ничего плохого», так как страны на протяжении истории приобретали территории. Трамп назвал этот огромный остров частью Северной Америки и фактически «нашей территорией», пояснив, что его приобретение не представляет угрозы для НАТО, а лишь укрепит альянс. При этом он пообещал не применять силу для достижения этой цели. «Я не буду этого делать. Я не обязан применять силу. Я не хочу применять силу», – сказал президент США.
Обосновывая исторические претензии, Трамп напомнил, что во время Второй мировой войны Дания не смогла защитить Гренландию и США были вынуждены заступиться. По его словам, ни одна страна или группа стран, кроме США, не способны обеспечить безопасность острова. При этом президент добавил, что США запомнят отказ в передаче территории.
Об Украине и переговорах с Россией
Трамп заявил, что исключительно европейские страны должны заниматься Украиной. «Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», – сказал он.
В то же время президент США сообщил, что активно работает над урегулированием. «Я веду переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным, и он хочет заключить сделку. Я в это верю. Я также веду переговоры с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить сделку», – сказал Трамп. Он подтвердил, что планирует встречу с Зеленским на полях Давоса. Трамп также в очередной раз заявил, что спецоперация России не началась бы, если он был в тот момент у власти.
О Европе и НАТО
Трамп раскритиковал текущее направление развития Европы. «Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но она идет не в том направлении», – заявил он. Президент добавил, что некоторые места на континенте стало «просто не узнать».
Отношения внутри НАТО также стали объектом резкой критики. «НАТО относится к США очень несправедливо. Мы так много даем и так мало получаем взамен», – сказал Трамп. Несмотря на это, президент США подчеркнул, что сделал для альянса больше, чем любой другой президент.
О мировой экономике и роли США
Трамп позиционировал США как экономический двигатель планеты. «История показывает, что, когда Америке плохо, плохо становится всему миру. Когда мы падаем, вы падаете вместе с нами. Когда мы поднимаемся, вы поднимаетесь вместе с нами», – сказал президент.
В качестве инструмента защиты американских интересов он назвал тарифы, заявив, что с их помощью США «радикально сократили наш растущий торговый дефицит».