Что Трамп сказал о Гренландии и Украине во время выступления в Давосе

В то же время президент США сообщил, что активно работает над урегулированием. «Я веду переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным, и он хочет заключить сделку. Я в это верю. Я также веду переговоры с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить сделку», – сказал Трамп. Он подтвердил, что планирует встречу с Зеленским на полях Давоса. Трамп также в очередной раз заявил, что спецоперация России не началась бы, если он был в тот момент у власти.