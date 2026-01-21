Трамп планирует провести встречу с Зеленским в Давосе

Прошлая встреча Трампа и Зеленского состоялась 29 декабря 2025 г. Президент США сообщил по итогам переговоров с президентом Украины, что процесс согласования условий для урегулирования украинского кризиса достиг прогресса в диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Трамп предупредил при этом, что конфликт либо закончится в ближайшее время, либо будет продолжаться еще долго.