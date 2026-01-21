Газета
Политика

Трамп планирует провести встречу с Зеленским в Давосе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским 21 января. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которое транслирует телеканал Fox News.

20 января Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике от Республиканской партии писало, что Трамп обходит встречу с Зеленским. При этом президент Украины всегда ищет личных контактов с американским коллегой, поскольку считает, что «выгоды перевешивают издержки».

Прошлая встреча Трампа и Зеленского состоялась 29 декабря 2025 г. Президент США сообщил по итогам переговоров с президентом Украины, что процесс согласования условий для урегулирования украинского кризиса достиг прогресса в диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Трамп предупредил при этом, что конфликт либо закончится в ближайшее время, либо будет продолжаться еще долго.

15 января президент США назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру. Президент РФ Владимир Путин, по его словам, готов заключить сделку.

