Какова роль встречи Трампа и Зеленского для продолжения переговоров

Переговоры Трампа и Зеленского ничего принципиально нового в процесс не внесли, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что сделанные в ходе пресс-конференции Трампа и Зеленского заявления показывают отсутствие существенного прогресса по двум главным вопросам – территории и Запорожской атомной электростанции. В этом контексте Трамп все еще не очень хочет давить на Россию. «Тут, правда, надо отдавать себе отчет, что, если он завтра введет какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику. Он исходит из необходимости постоянно «стимулировать» стороны. Но поскольку Трамп полагает, что давление на Россию имеет меньше шансов сработать, Украина под преимущественным прицелом», – сказал Лукьянов. По его словам, хотя Трамп постоянно повторяет о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским вооруженным силам решать вопросы своими средствами. «Осознанно это или интуитивно – пока не известно», – подчеркнул эксперт.