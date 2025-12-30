Какова роль встречи Трампа и Зеленского для продолжения переговоров

Какова роль встречи Трампа и Зеленского для продолжения переговоровС Путиным Трамп договорился о создании рабочих групп по конкретным аспектам соглашения
Процесс согласования условий для урегулирования украинского кризиса достиг прогресса в диалоге как с Киевом, так и с Москвой, заявил в ночь на 29 декабря президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произошло еще до атаки БПЛА ВСУ на Новгородскую область. По его словам, конфликт либо закончится в ближайшее время, либо будет продолжаться еще долго. В этом контексте он подчеркнул необходимость для Украины принять сделку сейчас или в противном случае столкнуться с еще более значительными проблемами на фронте. Что касается военно-финансовой поддержки Киева, то, согласно Трампу, ее должны в значительной мере оказывать европейские союзники Вашингтона. При этом он заявил, что США «помогут Европе».
Одним из самых проблемных пунктов Трамп назвал тему территорий. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, он подчеркнул, что работа на этом направлении продолжится. Зеленский, в свою очередь, в очередной раз заявил, что если решение по этому вопросу «будет очень сложным», то Киев допускает проведение референдума. Но он также заявил о возможности голосования по территориальному вопросу и в целом по сделке в Верховной раде.
Кроме того, Зеленский и Трамп, каждый по-своему, конкретизировали степень согласованности обсуждаемых условий. По словам первого, 90% из «20 пунктов» обговаривались и согласовывались в ходе встречи с американской стороной. При этом пакет гарантий безопасности от США, сказал Зеленский, согласован якобы на все 100%, а пакет гарантий от США и Евросоюза – на 90%. Трамп, в свою очередь, не стал особенно вдаваться в подробности и указал, что обсудил с украинской стороной 95% тем. Американский лидер заявил, что после раунда переговоров с Зеленским они провели совместный телефонный разговор с европейскими лидерами, включая премьер-министров Великобритании Кира Стармера, Норвегии – Йонаса Гара и Италии – Джорджи Мелони, президентов Финляндии Александра Стубба и Франции – Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Помимо них в разговоре также участвовали генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
За некоторое время до встречи с Зеленским Трамп провел очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Путин согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию конфликта вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, сказал Ушаков: «Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, a вторая – вопросами экономической сферы». О параметрах начала функционирования этих рабочих групп договорятся в начале января. Чуть позже, во время совместной пресс-конференции с Зеленским, Трамп озвучил состав американской рабочей группы: в ее числе госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стивен Уиткофф, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и зять Трампа Джаред Кушнер.
Создание рабочих групп – некоторая рутинизация переговорного процесса: нет смысла создавать рабочие группы, если уверен, что переговоры вот-вот придут к результату, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. С другой стороны, продолжает он, это способ объявить о каком-то успехе, когда содержательного результата нет или он недостаточен. Объявляя о составе американской группы переговорщиков, Трамп опровергает слухи о расколе в его администрации по поводу Украины. Наконец, констатирует эксперт, это может быть завуалированная попытка вернуться к прямым переговорам между Москвой и Киевом при посредничестве США.
Через несколько часов после завершения пресс-конференции Трампа и Зеленского стало известно о намерении Трампа и Путина созвониться еще раз и обсудить итоги флоридских переговоров. В американских СМИ также появилась информация о возможном телефонном разговоре между Путиным и Зеленским. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил журналистам, что ничего не знает о прямых контактах между руководством Москвы и Киева. «Сейчас речи не идет о таком разговоре», – сказал он. При этом Песков подчеркнул согласие Кремля с позицией Трампа о том, что урегулирование сейчас значительно ближе. На вопрос «Ведомостей» о том, является ли передача Донбасса полностью под контроль России тем самым «ответственным политическим решением», которое необходимо принять Киеву для окончательного прекращения боевых действий, он ответил утвердительно: «Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ».
Переговоры Трампа и Зеленского ничего принципиально нового в процесс не внесли, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что сделанные в ходе пресс-конференции Трампа и Зеленского заявления показывают отсутствие существенного прогресса по двум главным вопросам – территории и Запорожской атомной электростанции. В этом контексте Трамп все еще не очень хочет давить на Россию. «Тут, правда, надо отдавать себе отчет, что, если он завтра введет какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику. Он исходит из необходимости постоянно «стимулировать» стороны. Но поскольку Трамп полагает, что давление на Россию имеет меньше шансов сработать, Украина под преимущественным прицелом», – сказал Лукьянов. По его словам, хотя Трамп постоянно повторяет о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским вооруженным силам решать вопросы своими средствами. «Осознанно это или интуитивно – пока не известно», – подчеркнул эксперт.
Встреча с Зеленским показывает высокий уровень вовлеченности лично Трампа в переговоры, продолжает Силаев. Но она также показала высокий уровень сопротивляемости Зеленского требованиям американской стороны: Украина так и не пошла на уступки, которые сейчас от нее требуются. Но они не сняты с повестки: американский президент не поддержал украинскую переговорную позицию, как ее публично заявил Зеленский на прошлой неделе. «На этом фоне США не оказывают дополнительного давления ни на Украину, ни на нас. Пока главный итог – что переговоры продолжаются», – сказал Силаев.
Эксперт подчеркнул, что Трамп в очередной раз дал понять Киеву, что не поддерживает позицию «20 пунктов». Европейцы, в свою очередь, попытаются уговорить его дать гарантии безопасности для европейских сил, которые «коалиция желающих» хочет разместить на Украине. Американский же президент не хочет давать таких четких гарантий, поэтому старается послать сигнал европейцам об их большей прямой вовлеченности при оказании поддержки Украине, резюмировал Силаев.