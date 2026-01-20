Politico: Трамп не хочет проводить личную встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп обходит встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике от Республиканской партии.
«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», – говорится в материале.
Собеседник издания отметил, что Зеленский всегда ищет личной встречи с Трампом, поскольку считает, что «выгоды перевешивают издержки». Встреча может состояться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, но Белый дом пока не назначил двустороннюю встречу с президентом Украины.
Прошлая встреча Трампа и Зеленского состоялась в конце 2025 г. 29 декабря Трамп сообщил по итогам переговоров с президентом Украины, что процесс согласования условий для урегулирования украинского кризиса достиг прогресса в диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Трамп предупредил при этом, что конфликт либо закончится в ближайшее время, либо будет продолжаться еще долго.
15 января президент США назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру. Президент РФ Владимир Путин, по его словам, готов заключить сделку.