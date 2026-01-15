Газета
Главная / Политика /

Трамп: Киев тормозит мирное соглашение

Ведомости

Потенциальное мирное соглашение по Украине тормозит не Москва, а Киев. Об этом президент США Дональд Трамп заявил Reuters.

«Я думаю, он готов заключить сделку», – сказал Трамп о президенте России Владимире Путине, добавив, что, по его мнению, Украина менее готова к заключению соглашения.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп ответил: «Зеленский».

Агентство отмечает, что комментарии Трампа демонстрируют его разочарование украинским лидером.

В декабре 2025 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о невступлении Украины в НАТО – один из краеугольных в рамках переговоров. По его словам, эта тема подлежит особому обсуждению на фоне остальных.

