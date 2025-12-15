В Кремле обозначили краеугольный вопрос украинского урегулирования

В 2019 г. Украина закрепила в Конституции стратегический курс на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Заявку на ускоренное вступление в альянс страна подала в 2022 г., после начала вооруженного конфликта. Кремль неоднократно подчеркивал, что членство Украины в НАТО неприемлемо. Одним из основных требований в рамках урегулирования со стороны России остается внеблоковый и безъядерный статус Киева. Этот же пункт попал в мирный план президента США Дональда Трампа. Как подтверждал глава МИДа Сергей Лавров, это вошло в перечень так называемых «пониманий», которые были достигнуты во время российско-американского саммита в Анкоридже.