В Кремле обозначили краеугольный вопрос украинского урегулирования

В Кремле обозначили краеугольный вопрос украинского урегулированияТема невступления Украины в НАТО подлежит особому обсуждению на переговорах
Вопрос о невступлении Украины в НАТО – один из краеугольных в рамках переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что эта тема подлежит особому обсуждению на фоне остальных.
«Но в этом как раз заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим ввести в мегафонном формате», – подчеркнул Песков.
В 2019 г. Украина закрепила в Конституции стратегический курс на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Заявку на ускоренное вступление в альянс страна подала в 2022 г., после начала вооруженного конфликта. Кремль неоднократно подчеркивал, что членство Украины в НАТО неприемлемо. Одним из основных требований в рамках урегулирования со стороны России остается внеблоковый и безъядерный статус Киева. Этот же пункт попал в мирный план президента США Дональда Трампа. Как подтверждал глава МИДа Сергей Лавров, это вошло в перечень так называемых «пониманий», которые были достигнуты во время российско-американского саммита в Анкоридже.
14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Украинский лидер подчеркнул, что это «уже компромисс». При этом сами гарантии, по его мнению, должны быть схожи с 5-й статьей устава НАТО, согласно которой нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на альянс. Ранее Axios писал, что американская администрация готова предоставить Украине такие гарантии.
15 декабря глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается. По ее словам, в качестве альтернативы Европа должна подготовить действительно серьезные гарантии безопасности.