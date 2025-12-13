Axios: США готовы предоставить Украине гарантии как члену НАТО
Администрация США готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на ст. 5 Североатлантического договора. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского источника.
«Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут карт-бланшем, а с другой – будут достаточно надежными. Мы готовы направить этот документ в конгресс для голосования», – уточнил собеседник портала.
По его словам, в рамках мирного соглашения планируется заключить отдельные договоры о мире, гарантиях безопасности и восстановлении Украины. Последние переговоры дали Киеву «полное представление о том, что будет дальше», подчеркнул источник. Он пояснил, что по текущему предложению страна сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит надежные гарантии безопасности и пакет мер по обеспечению процветания.
11 декабря ABC News писало, что Украина передала США обновленный мирный план, который был подготовлен вместе с европейскими партнерами. Собеседник говорил, что в документе из 20 пунктов содержатся «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.
Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва опасается ухудшения условий мирного плана. Он указал, что у российской стороны складывается впечатление, что вариант документа, который готовится к обсуждению, со временем станет менее приемлемым для страны.