Axios: США готовы предоставить Украине гарантии как члену НАТО

По его словам, в рамках мирного соглашения планируется заключить отдельные договоры о мире, гарантиях безопасности и восстановлении Украины. Последние переговоры дали Киеву «полное представление о том, что будет дальше», подчеркнул источник. Он пояснил, что по текущему предложению страна сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит надежные гарантии безопасности и пакет мер по обеспечению процветания.