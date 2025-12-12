Песков: Москва не знает, какие изменения США и Украина внесли в мирный план
Россия не получила из Вашингтона никаких уведомлений о корректировках американского плана урегулирования, которые США и Украина вносят в ходе совместной работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока не поступало информации из Вашингтона итогам переговоров США и Украины. «Сейчас они разговаривают с украинцами, что-то там меняется, какие-то вносятся изменения, но мы не знаем какие», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Песков также не стал комментировать встречу представителей США, Украины и ЕС, запланированную на 13 декабря. «Мы не знаем, о чем там будет идти речь», – добавил он.
11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США обновленный 20-пунктный мирный план, подготовленный совместно с европейскими партнерами. По данным источника издания, документ содержит «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.
12 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва опасается ухудшения условий обсуждаемого мирного плана. По его словам, у российской стороны складывается впечатление, что по мере работы над документом он становится менее приемлемым для РФ.