Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Москва не знает, какие изменения США и Украина внесли в мирный план

Ведомости

Россия не получила из Вашингтона никаких уведомлений о корректировках американского плана урегулирования, которые США и Украина вносят в ходе совместной работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока не поступало информации из Вашингтона итогам переговоров США и Украины. «Сейчас они разговаривают с украинцами, что-то там меняется, какие-то вносятся изменения, но мы не знаем какие», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков также не стал комментировать встречу представителей США, Украины и ЕС, запланированную на 13 декабря. «Мы не знаем, о чем там будет идти речь», – добавил он.

11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США обновленный 20-пунктный мирный план, подготовленный совместно с европейскими партнерами. По данным источника издания, документ содержит «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

12 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва опасается ухудшения условий обсуждаемого мирного плана. По его словам, у российской стороны складывается впечатление, что по мере работы над документом он становится менее приемлемым для РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь