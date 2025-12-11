ABC News: Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов

Украинский чиновник сообщил, что США получили пересмотренный вариант плана. По его словам, документ содержит «некоторые новые идеи», касающиеся территориальных вопросов и механизма контроля над Запорожской АЭС. При этом он подчеркнул, что структура плана не изменилась – были лишь «слегка переосмыслены» отдельные пункты.