ABC News: Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов

ABC News: Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктовОн затронет территориальные споры и вопрос управления ЗАЭС
Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, выработанный совместно с европейскими партнерами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на украинского чиновника.
По данным издания, Киев завершает работу над обновленной версией документа, который должен определить параметры возможного окончания конфликта. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, который украинская, американская и европейская стороны разрабатывали в течение нескольких недель.
Украинский чиновник сообщил, что США получили пересмотренный вариант плана. По его словам, документ содержит «некоторые новые идеи», касающиеся территориальных вопросов и механизма контроля над Запорожской АЭС. При этом он подчеркнул, что структура плана не изменилась – были лишь «слегка переосмыслены» отдельные пункты.
Переговорные группы Украины и США должны провести онлайн-консультации, однако главным предметом обсуждения станут не обновленные положения плана, а вопросы гарантий безопасности, которые остаются ключевым элементом будущего соглашения.
Источник уточнил, что в работе одновременно находятся три документа: базовый 20-пунктный план, проект гарантий безопасности и документ по экономике и восстановлению Украины.
10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с США по мирному договору. Стороны обсудят документ, который детализирует процесс восстановления Украины после завершения конфликта. Параллельно продолжится работа над 20 пунктами договора.