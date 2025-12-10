Зеленский анонсировал новые переговоры с США по мирному урегулированию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с США по мирному договору 10 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Стороны обсудят документ, который детализирует процесс восстановления Украины после завершения конфликта. Параллельно продолжится работа над 20-ю пунктами договора.
Зеленский отметил, что планирует в ближайшее время передать завершенный документ США после совместной работы с европейскими партнерами и командой американского президента Дональда Трампа.
Украинский лидер также рассказал, что 11 декабря состоится встреча в формате «коалиции желающих». В планах обсудить гарантии безопасности для Украины.
10 декабря Зеленский заявил, что Киев хочет потратить так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении. По словам лидера республики, «у Украины нет выбора», ей нужны деньги.