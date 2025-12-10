Зеленский анонсировал новые переговоры с США по мирному урегулированию

10 декабря Зеленский заявил, что Киев хочет потратить так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении. По словам лидера республики, «у Украины нет выбора», ей нужны деньги.