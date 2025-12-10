Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский анонсировал новые переговоры с США по мирному урегулированию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с США по мирному договору 10 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стороны обсудят документ, который детализирует процесс восстановления Украины после завершения конфликта. Параллельно продолжится работа над 20-ю пунктами договора.

Зеленский отметил, что планирует в ближайшее время передать завершенный документ США после совместной работы с европейскими партнерами и командой американского президента Дональда Трампа.

Украинский лидер также рассказал, что 11 декабря состоится встреча в формате «коалиции желающих». В планах обсудить гарантии безопасности для Украины.

10 декабря Зеленский заявил, что Киев хочет потратить так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении. По словам лидера республики, «у Украины нет выбора», ей нужны деньги. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её