WP: переговоры по трем документам урегулирования на Украине далеки от завершения

Ведомости

Обсуждение трех документов, которые рассматриваются в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта, еще «далеко от завершения». Об этом заявил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников.

Как рассказал журналисту источник, переговорный пакет состоит из трех документов. В их числе мирное соглашение, гарантии безопасности и план восстановления экономики. По данным издания, опубликование совместных поправок к документам планируется на 10 декабря.

В рамках восстановления экономики чиновники из США также ведут переговоры с гендиректором BlackRock Ларри Финком. Целью стало возобновление плана создания Украинского фонда развития, в который привлекут $400 млрд. Среди участников – Всемирный банк.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что преимущество в конфликте на Украине «без сомнений» находится на стороне России. Отвечая на вопрос Politico о том, какая страна сейчас в более выгодной позиции, он подчеркнул: «Ну, в этом не может быть никаких сомнений. Это Россия».

8 декабря представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News отметил, что Трамп понимает, каким образом можно оказать давление на Киев для достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта.

