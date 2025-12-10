WP: переговоры по трем документам урегулирования на Украине далеки от завершения

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что преимущество в конфликте на Украине «без сомнений» находится на стороне России. Отвечая на вопрос Politico о том, какая страна сейчас в более выгодной позиции, он подчеркнул: «Ну, в этом не может быть никаких сомнений. Это Россия».