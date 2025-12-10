WP: переговоры по трем документам урегулирования на Украине далеки от завершения
Обсуждение трех документов, которые рассматриваются в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта, еще «далеко от завершения». Об этом заявил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников.
Как рассказал журналисту источник, переговорный пакет состоит из трех документов. В их числе мирное соглашение, гарантии безопасности и план восстановления экономики. По данным издания, опубликование совместных поправок к документам планируется на 10 декабря.
В рамках восстановления экономики чиновники из США также ведут переговоры с гендиректором BlackRock Ларри Финком. Целью стало возобновление плана создания Украинского фонда развития, в который привлекут $400 млрд. Среди участников – Всемирный банк.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что преимущество в конфликте на Украине «без сомнений» находится на стороне России. Отвечая на вопрос Politico о том, какая страна сейчас в более выгодной позиции, он подчеркнул: «Ну, в этом не может быть никаких сомнений. Это Россия».
8 декабря представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News отметил, что Трамп понимает, каким образом можно оказать давление на Киев для достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта.