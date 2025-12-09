Трамп заявил о преимуществе РФ в конфликте на Украине
Преимущество в конфликте на Украине «без сомнений» находится на стороне России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
Отвечая на вопрос о том, какая страна сейчас в более выгодной позиции, он подчеркнул: «Ну, в этом не может быть никаких сомнений. Это Россия».
8 декабря представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News отметил, что Трамп понимает, каким образом можно оказать давление на Киев для достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта.
В начале декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждался американский план мирного урегулирования, а также четыре других документа по этой теме.