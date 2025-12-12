Ушаков выразил опасение, что мирный план по Украине мог ухудшиться

Ушаков выразил опасение, что мирный план по Украине мог ухудшитьсяПоследний раз серьезные переговоры с США велись 2 декабря
В Москве опасаются, что условия мирного плана по Украине, над которым работают Киев, Евросоюз и США, могут быть ухудшены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, у российской стороны складывается впечатление, что вариант документа, который сейчас готовится к обсуждению, со временем станет менее приемлемым для Москвы. «С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим. Поэтому процесс еще будет длительный», – сказал он (цитата по «Коммерсанту»).
Помощник президента отметил, что работа над планом только началась, при этом в дальнейшем условия могут измениться таким образом, что для России они окажутся неподходящими.
Ушаков уточнил, что в последний раз содержательные консультации с американской стороной проходили 2 декабря. С тех пор российская сторона не видела документы, которые сейчас дорабатываются, предположительно, с участием Украины и европейских стран. «Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем. Нет, явно что не в лучшую сторону!» – сказал он.
Он подчеркнул, что впереди еще предстоит серьезное обсуждение на экспертном уровне, в том числе по конкретным пунктам возможных договоренностей. Пока же Москва не располагает информацией о том, какие именно изменения вносятся в проект мирного плана, однако, по оценке Ушакова, они вряд ли будут сделаны в пользу российской стороны.
Ранее Ушаков, отвечая на вопрос о возможном срыве переговоров, заявил, что целью президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Европе являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.