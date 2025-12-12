Ушаков назвал целью Зеленского внести неприемлемые для РФ пункты в мирный план
Целью президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Европе являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможном срыве переговоров.
«Конечно, по крайней мере, чтоб внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Ушаков добавил, что Москва пока не видела новые предложения в проект мирного плана от европейцев и украинцев, но «вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер».
Reuters писал, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине. Кроме того, 13 декабря в Париже может состояться встреча высокопоставленных представителей США с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании по мирному плану США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль не располагает сведениями о том, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза.