Кремлю неизвестно о возможной встрече Трампа с представителями Киева и ЕС
Кремль не располагает сведениями о том, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.
«Мы не знаем, будет ли она [встреча Трампа с представителями Украины и ЕС] или не будет, США еще не решили. У нас такой информации нет», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
12 декабря Трамп говорил прессе, что США готовы принять участие во встрече с европейскими и украинскими представителями 13 декабря, если будет хороший шанс для заключения мирной сделки. По его словам, американская сторона не намерена тратить время на бесплодные переговоры. Трамп также заявил, что мирный план Вашингтона устраивает всех, кроме украинского лидера Владимира Зеленского.
8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. По его словам, обмен земель на гарантии безопасности рассматриваться не будет. Тогда же украинский лидер сказал, что позиции Киева и Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, поэтому республика и ее союзники в Европе готовят новый мирный план, который они хотят направить Вашингтону в ближайшее время.