Кремлю неизвестно о возможной встрече Трампа с представителями Киева и ЕС

8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. По его словам, обмен земель на гарантии безопасности рассматриваться не будет. Тогда же украинский лидер сказал, что позиции Киева и Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, поэтому республика и ее союзники в Европе готовят новый мирный план, который они хотят направить Вашингтону в ближайшее время.