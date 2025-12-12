Трамп назвал Зеленского единственным противником мирной сделки

8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. По его словам, обмен земель на гарантии безопасности не будет рассматриваться. Тогда же украинский лидер заявил, что позиции Киева и Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, поэтому республика и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.