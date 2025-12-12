Трамп назвал Зеленского единственным противником мирной сделки
По мнению президента США Дональда Трампа, американский мирный план устраивает всех, кроме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
«На самом деле, за исключением президента Зеленского, людям очень нравится концепция сделки», – отметил Трамп (цитата по «РИА Новости»).
По словам Трампа, США находятся на этапе, близком к достижению мирного соглашения с участием России и Украины. По его словам, Вашингтон скорректировал первоначальный план, который теперь состоит из нескольких «разных частей».
Глава Белого дома также сообщил о готовности американской делегации принять участие во встрече с европейскими и украинскими представителями 13 декабря при условии наличия хорошего шанса для заключения мирной сделки. Он подчеркнул, что США не намерены тратить время на бесплодные переговоры.
Одновременно Трамп пообещал оказать Киеву поддержку в вопросах гарантий безопасности. При этом он констатировал, что Вашингтон уже выделил Украине до $350 млрд, не получив взамен какой-либо отдачи.
В конце ноября Белый дом представил проект мирного плана из 28 пунктов. Документ предполагал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Позже Трамп объявил, что план был сокращен до 22 пунктов.
8 декабря Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. По его словам, обмен земель на гарантии безопасности не будет рассматриваться. Тогда же украинский лидер заявил, что позиции Киева и Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, поэтому республика и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.