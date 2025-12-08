Газета
Зеленский: Украина и Евросоюз направят США свой вариант мирного плана

Ведомости

Позиции Киева и президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются, подтвердил президент республики Владимир Зеленский. В этой связи, уточнил он, Украина и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.

«У Трампа свое видение, которое отличается от украинского», – сказал он. Лидера Украины цитирует издание «Страна».

Зеленский также отметил, что в переговорном процессе еще не найден компромисс по территориальному вопросу. По его словам, Украина «не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории».

8 декабря постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп понимает, как нужно надавить на Киев, чтобы заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине. При этом он добавил, что для окончания кризиса необходимо участие обеих сторон – украинской и российской.

В тот же день Трамп выразил обеспокоенность тем, что Зеленский еще не успел ознакомиться с текстом мирного плана США по Украине. Об этом он рассказал на мероприятии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

